Edremit’te ’Muhtarlar Günü’ kutlandı

Van'ın Edremit Belediyesi, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen program, Edremit Belediye Başkan Vekili Sezer Bayramoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Edremit Belediyesi Başkan Yardımcıları Ercan Karahan ve Vedat İlli, Özel Kalem Müdürü Muhammet Ali Say ile Mahalli İdareler ve Muhtarlık İşleri Müdürü Metin Çakman'ın da hazır bulunduğu kutlama programının açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Sezer Bayramoğlu, sözlerine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın selamlarını ileterek başladı. Muhtarların hem milleti hem de devleti temsil ederek, önemli bir hizmet yürüttüklerini ifade eden Başkan Vekili Bayramoğlu, hep birlikte çok güzel işlere imza atacaklarına yürekten inandığını belirtti. Edremit'te muhtarlarla birlikte çok güzel bir ahengin yakalandığını vurgulayan Başkan Vekili Bayramoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Böylesi bir günde hatırlanmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say nezdinden Edremit Belediyesine teşekkür ettiler.

Mahallelerin sorun ve sıkıntılarının da yer yer konuşulduğu program sonunda Edremit Belediyesinin hazırlamış olduğu çeşitli hediyelerin Başkan Vekili Bayramoğlu tarafından verilmesi ve toplu halde hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile program sona erdi.

Kaynak: İHA