Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı "Okul Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı "Okul Güvenlik Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanık Yzb. Ömer Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, ülkenin geleceği olan çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, emniyet/asayişin temini ve muhafazası ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ile yeni alınacak ilave tedbirlerin planlanmasının görüşüldüğü toplantıda açıklama yapan Kaymakam Odabaş; "Eğitim, ilçemizde önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Okullarımızın güvenliğinin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli, huzurlu, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Edremit’te okul güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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