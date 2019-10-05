Edremit'te sağanak sonrası temizlik

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok iş yeri ve tekne yağmur suyuyla doldu. Körfezde sabah saatlerinde temizlik çalışması başlatılırken, Balıkesir merkezde de toprak kayması meydana geldi.

Edremit ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Edremit Çayiçi Caddesi, Akçay Çiftlik Caddesi ve Atatürk Caddesi selden en fazla etkilenen yerler arasında yer aldı. Zeytinli-Altınkum Mahalleleri'ni bağlayan E-87 Karayolu'ndaki alt geçitte biriken sel suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık'ta da zemin katlarda bulunan bazı evleri su bastı. Bazı tekneler sular altında kaldı. Esnaf da gece yarısı işyerlerine giderek, sel sularıyla mücadele etti. Yağmurun etkisini kaybettiği körfezde sabah saatlerinden itibaren, belediye ve itfaiye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Alt geçitlere giren sular tahliye ediliyor. Tekne sahipleri de teknelerindeki suları boşaltmaya çalışıyor.

Teknesi su altında kalan Önder Cenk, "Edremit'te oturuyorum. Gece dışarıya çıkamadım. Sabah teknemin yanına geldim. Küçük teknelerden bazıları batmış, benim tekne de su içinde kalmış. Sağanak 1 saat daha aynı etkiyle sürseydi zarar çok daha büyük olurdu" dedi.

Öte yandan Balıkesir merkezde de şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Bir çiftlik evinin bahçe duvarına yığılan toprak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA