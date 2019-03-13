Edremit’te ‘Şarkı-Türkü Popüler Müzik’ konseri

Edremit Devlet Hastanesi tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle, sağlıkçılara "Şarkı-Türkü Popüler Müzik" konseri düzenlendi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Altınoluk Müzik Topluluğu Korosu tarafından sağlık çalışanlarına müzik ziyafeti çekildi. Edremit Hasta ve Hastanelere Yardım Derneği tarafından organize edilen gecede, Fatih Tan başkanlığındaki Şef Zeki Ocak yönetimindeki koro, her dalda birbirinden güzel eserleri ile davetlilerden büyük alkış aldı.

Konsere, Kaymakam Ali Sırmalı, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. M. Burak Öztop, Balıkesir Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Mehmet Suluoğlu, Balıkesir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Refik Budak, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Burak Can, Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Necdet Kelemençe, yardımcısı Ömer Serhat Üşenmez, İdari İşler Müdürü İrfan Çalım, yardımcısı Faruk Uçar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Cengiz Kırdemir, yardımcısı Emine Aksoy ve Edremit Hasta ve Hastanelere Yardım Derneği Başkanı Ramazan İhsan Erdeniz ile sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necdet Kelemençe, "Amacımız hiç olmazsa senede bir kez de olsa meslektaşlarımızla bir araya gelip hoşça vakit geçirmektir. Konserin düzenlenmesinde sunumunda, emeği geçen herkese, katılımlarından dolayı, tüm davetlilere teşekkür ederken, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum"dedi.

Bu arada İl Sağlık Müdürü Op.Dr.M.Burak Öztop tarafından meslek yaşamından 25 yılı tamamlayan uzman doktorlardan Tayfun Öklü, Berrin Özcan, Tuncer Aydın, Necmiye Kısakürek, Çağlar Teber ve Vedat Avcıeri'ne teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İHA