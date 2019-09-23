Edremit’te ’Süslü Kadınlar Bisiklet Tur’u caddeleri renklendirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup kadın, halkın bisiklete olan ilgisini arttırabilmek ve sürücülerin trafikte kendilerine saygı gösterilmesi için "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bu yıl turun dördüncüsünü düzenleyen kadınlar, bisikletlerini balon, çiçek ve pankartlarla süsleyerek pedal çevirirlerken Akçay ve ilçe merkezinde renkli görüntüler oluşturdular.

Akçay Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından yüze yakın bisikletli kadın, rengarenk giysileri ile karayolu üzerinden Edremit ilçe merkezi caddelerinde tur attı. Bisikletlilere dikkat çekmek için slogan da atan kadınlara vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Organizasyonu gerçekleştiren Filiz Temiz, "Burada "Yollar sadece motorlu taşıtlara ait değildir" Yollarda bisikletliler de var, saygı istiyoruz. Kent yaşamının bir parçası olan bisiklet çevreci, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Dahada teşvik edilmelidir. Yoğun trafiğe de çözüm noktasıdır. İşe gidip gelmelerin yanı sıra birçok alanda kullanabilen bir ulaşım aracıdır. Bisikletli ulaşım politikaları olursa trafik sorununa da çözüm olacaktır. Motorlu araçların bile hiçe saydığı bir çok bisikletli insanımızı kazalarda kaybettik. Bisiklet; aynı zamanda çevre dostu, çevreyi kirletmeyen bir araçtır. Bisiklet sadece spor amaçlı kullanılmamalı. Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Yaşamın bir parçası olmalı. "Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu" diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil bizim cıvıl cıvıl seslerimiz oldu. Çünkü bisiklete saygı. Kadına saygı. Kadına bisikleti ile saygı istiyoruz. O nedenle buradayız" dedi.

Kaynak: İHA