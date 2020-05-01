Edremit'te uyuşturucu taciri çift, tutuklandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan K.K. ve kocası T.K., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan çift, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda T.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Dün akşam şüphelinin evinin önünde bekleyen sivil ekipler, T.K. ve eşi K.K.'yı esrar satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 3 poşet halinde 78,61 gram bonzai maddesi, 11 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 16 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan T.K. ve K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: DHA