Edremit’te vekil denetimi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, şikayetlerin yaşandığı Edremit Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkan vekili Ali Osman Eser ile birlikte muayene olmak için bekleyen hastaları ziyaret ederek şifa dileklerinde bulunan Canbey ve Yavuzyılmaz'a vatandaşlar, sıra alamamak yada 15 gün gibi çok ileri tarihte sıra verilmesi konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdiler. En büyük sıra alma sıkıntısının ise başta kadın doğum, göz ve beyin cerrahisi hastalıkları konusunda yaşandığı belirtildi.

Halkın sağlık konusundaki her türlü sıkıntısını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Vatandaşımıza verilen sağlık hizmetinin en iyi düzeyde olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sıra konusu ise kısa süreli bir sorun olarak yaşandı"diye konuştu.

Yetkililer, ardından Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necati Kelemençe ve yönetimden sorunlar konusunda bilgi aldılar.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, hükümetin sağlık konusuna büyük önem verdiğini ifade ederek, "Edremit'e dev yatırımlar yapılıyor. Yeni hastane yapılacak. Hastane için bölgenin turizm potansiyeli, nüfus artışı ve çevre ilçeler ile Çanakkale'ye de olan yakınlığı düşünülerek 225 yataktan 400'e çıkarıldı" dedi. Canbey, hastaların şikayetlerin giderilmesi konusunun ise takipçisi olacağını belirtti.

Kaynak: İHA