Edremit'te "Yılmaz Akpınar Kültürevi" açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde hayırsever bir aile tarafından bağışlanarak belediyenin restore ettirip kültürevine dönüştürdüğü tarihi bina açıldı.

Özellikle eğitim alanına yaptığı yatırımlarla bilinen ilçenin köklü ailelerinden Akpınar ailesi adına Muzaffer Akpınar tarafından Edremit Belediyesine bağışlanan tarihi yapı, "Yılmaz Akpınar Kültürevi" ve "Yılmaz Akpınar Balıkesir Edremit Mikro Finans Şubesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Edremit Körfezi'nde bugüne kadar 30’a yakın eğitim ve sağlık kuruluşu binası bağışında bulunan Akpınar ailesi, kültürel gelişimin desteklenmesine yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Törenin ardından Edremit Belediye Meclis Salonu'nda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfının dar gelirli kadınlara mikro kredi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kültürevinin açılışı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Muzaffer Akpınar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Akpınar ve TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül tarafından yapıldı.

Kaynak: AA