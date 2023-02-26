Edris Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edris Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edris Rahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edris Rahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edris Rahmani 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ادریس رحمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edris Rahmani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edris Rahmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edris Rahmani'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Edris Rahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edris Rahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edris Rahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edris Rahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2022 yılında Zob Ahan

Edris Rahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edris Rahmani şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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