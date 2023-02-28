Edson Aubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Aubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edson Aubert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edson Aubert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edson Aubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Aubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edson Aubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Aubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Aubert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Aubert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Aubert 24 Kasım 1988 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Edson Diego Aubert Cervantes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Aubert Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edson Aubert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edson Aubert'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Aubert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aubertmarino/

Edson Aubert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Aubert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Edson Aubert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Aubert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında At. Universidad

1 Ocak 2006 yılında IDUNSA

1 Eylül 2006 yılında Total Chalaco

1 Ocak 2007 yılında IDUNSA

1 Ocak 2008 yılında Diablos Rojos

1 Ocak 2009 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2012 yılında Alianza Lima

1 Ağustos 2012 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2014 yılında Los Caimanes

1 Temmuz 2014 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2016 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2017 yılında Cienciano

25 Ağustos 2017 yılında Comerciantes

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Cusco FC

31 Ocak 2022 yılında Dep. Binacional

Edson Aubert kimdir

Edson Aubert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Aubert şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Edson Aubert nereli

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