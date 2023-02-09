Edson Carioca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Carioca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Carioca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Carioca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Carioca 4 Haziran 1998 tarihinde Japeri şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Edson Guilherme Mendes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Carioca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Edson Carioca, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edson Carioca'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Carioca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edson Carioca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edson Carioca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Carioca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Inter U20

1 Ocak 2019 yılında Tombense

1 Eylül 2019 yılında Rio Claro FC

1 Ocak 2020 yılında Portuguesa

17 Temmuz 2020 yılında Treze FC

25 Şubat 2021 yılında Azuriz FC

16 Haziran 2021 yılında Coritiba FC

14 Nisan 2022 yılında Azuriz FC

16 Ağu 2022 yılında Guarani

31 Aralık 2022 yılında Azuriz FC

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2023 yılında Azuriz FC

Edson Carioca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Carioca şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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