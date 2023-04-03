Edson Ceita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Ceita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Ceita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Ceita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Ceita 20 Mart 2001 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. Portekiz,Sao Tome ve Principe uyrukludur.Gerçek adı da Edson João de Ceita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Ceita Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edson Ceita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Edson Ceita'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edson Ceita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Ceita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2016 yılında Sporting U17

1 Ağustos 2018 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında Valenciennes B

Edson Ceita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Ceita şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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