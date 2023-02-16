Edson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson 20 Ocak 1988 tarihinde Itabaiana şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Édson de Oliveira Souza şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 4 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Edson'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Villa Nova AC

1 Mart 2009 yılında Goiás B

1 Ocak 2010 yılında AD Bahia-BA

1 Temmuz 2010 yılında Sampaio Corrêa

30 Kasım 2010 yılında AD Bahia-BA

1 Ekim 2011 yılında Icasa

30 Kasım 2011 yılında AD Bahia-BA

1 Mayıs 2012 yılında Nacional-MG

13 Eylül 2012 yılında Betim EC

1 Ocak 2013 yılında Fortaleza

1 Ocak 2014 yılında Trindade-GO

1 Nisan 2014 yılında Caldas Novas

1 Ağu 2014 yılında Conquista-BA

1 Ocak 2015 yılında Horizonte

27 Ocak 2016 yılında Fluminense-BA

18 Temmuz 2018 yılında Trindade-GO

11 Ekim 2018 yılında Fluminense-BA

25 Aralık 2019 yılında Treze FC

4 Mart 2020 yılında Alagoinhas-BA

13 Eylül 2021 yılında Maranhão-MA

31 Ekim 2021 yılında Alagoinhas-BA

Edson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.