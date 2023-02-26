Edson Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edson Montano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edson Montano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edson Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edson Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Montano 15 Mart 1991 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Édson Eli Montaño Angulo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Montano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Edson Montano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edson Montano'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edson Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2006 yılında Barca SC U20

10 Nisan 2007 yılında El Nacional U20

1 Temmuz 2009 yılında CD El Nacional

31 Ağustos 2010 yılında KAA Gent

31 Ocak 2012 yılında Barcelona SC

29 Ocak 2013 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2013 yılında Barcelona SC

1 Ağustos 2014 yılında Newcastle

31 Mayıs 2015 yılında Barcelona SC

2 Şubat 2016 yılında SD Aucas

26 Temmuz 2016 yılında CD Clan Juvenil

11 Nisan 2017 yılında SD Aucas

31 Aralık 2017 yılında CD Clan Juvenil

16 Ocak 2018 yılında SD Aucas

24 Haziran 2020 yılında Independiente

18 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

30 Haziran 2021 yılında Independiente

6 Temmuz 2021 yılında Orense

9 Ocak 2023 yılında Técnico U.

Edson Montano kimdir

Edson Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Montano şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edson Montano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edson Montano nereli

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