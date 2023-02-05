Edson Seidou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Seidou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edson Seidou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edson Seidou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edson Seidou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Seidou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edson Seidou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Seidou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Seidou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Seidou 6 Ekim 1991 tarihinde Céret şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Seidou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARSM yapmaktadır. Edson Seidou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Edson Seidou'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edson Seidouboyu ve yaşı kaç

Edson Seidou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edson Seidou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Edson Seidou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Seidou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2011 yılında AC Amiens

18 Temmuz 2012 yılında US Roye

1 Temmuz 2013 yılında US Colomiers

1 Eylül 2014 yılında Red Star FC

20 Temmuz 2015 yılında SAS Epinal

1 Temmuz 2016 yılında US Orléans

1 Temmuz 2018 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2020 yılında Stade Lavallois

Edson Seidou kimdir

Edson Seidou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Seidou şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chamois Niortais FC

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Edson Seidou nereli

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