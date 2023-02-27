Edson Tavares Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Tavares Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Tavares Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Tavares Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Tavares Fernandes 4 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Edson Daniel Tavares Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Tavares Fernandes Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edson Tavares Fernandes'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Tavares Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Tavares Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Edson Tavares Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Tavares Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2020 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2021 yılında Titus Petange

Edson Tavares Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Tavares Fernandes şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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