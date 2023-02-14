Edu Espiau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edu Espiau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edu Espiau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edu Espiau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edu Espiau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edu Espiau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edu Espiau

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edu Espiau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edu Espiau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edu Espiau 19 Aralık 1994 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo David Espiau Hernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edu Espiau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Edu Espiau, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edu Espiau'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edu Espiauboyu ve yaşı kaç

Edu Espiau Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edu Espiau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Edu Espiau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edu Espiau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UD Las Palmas C

31 Ocak 2018 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

11 Ağu 2019 yılında Villarreal CF B

30 Haziran 2020 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2021 yılında Ponferradina

Edu Espiau kimdir

Edu Espiau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edu Espiau şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Desconocido: 12-13 Barrio Atlántico Juvenil

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Edu Espiau nereli

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