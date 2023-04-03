Edu Taboada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edu Taboada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edu Taboada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edu Taboada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edu Taboada 1 Ocak 2001 tarihinde Vite şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Taboada Rial şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edu Taboada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Raña yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Lugo B Polvorín futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo B Polvorín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edu Taboada'nin CD Lugo B Polvorín ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Edu Taboada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edu Taboada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Depor Juvenil A
1 Temmuz 2020 yılında Estradense
1 Temmuz 2021 yılında Casino Arzúa
1 Ocak 2022 yılında Estradense
16 Temmuz 2022 yılında Pobla de Mafumet CF
1 Ocak 2023 yılında Lugo Polvorín
Edu Taboada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edu Taboada şuan CD Lugo B Polvorín takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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