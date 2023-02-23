Eduard Amariei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Amariei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Amariei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduard Amariei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduard Amariei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Amariei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Amariei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Amariei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Amariei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Amariei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Amariei 4 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Amariei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. Eduard Amariei'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Amariei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Amariei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduard Amariei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Amariei kimdir

Eduard Amariei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Amariei şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Eduard Amariei nereli

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