Eduard Atuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Atuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Atuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Atuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Atuesta 18 Haziran 1997 tarihinde Vélez şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduard Andrés Atuesta Velasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Atuesta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management SAS yapmaktadır. Eduard Atuesta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Atuesta'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Eduard Atuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduard Atuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eduard Atuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Atuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2018 yılında LAFC

31 Aralık 2018 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2019 yılında LAFC

1 Ocak 2022 yılında Palmeiras

Eduard Atuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Atuesta şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Eduard Atuesta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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