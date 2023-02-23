Eduard Florescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Florescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Florescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduard Florescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduard Florescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Florescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Florescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Florescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Florescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Florescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Florescu 27 Haziran 1997 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Marian Florescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Florescu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Florescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduard Florescu'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Florescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Florescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduard Florescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Florescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

22 Ağustos 2018 yılında FC Botosani

14 Ocak 2019 yılında FC Arges

30 Haziran 2019 yılında FC Botosani

5 Eylül 2022 yılında Univ. Craiova

6 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Eduard Florescu kimdir

Eduard Florescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Florescu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Eduard Florescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eduard Florescu nereli

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