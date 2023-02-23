Eduard Lambrinoc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Lambrinoc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Lambrinoc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Lambrinoc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Lambrinoc 11 Temmuz 2004 tarihinde Focșani şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Andrei Lambrinoc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Lambrinoc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Lambrinoc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Lambrinoc'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduard Lambrinoc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Lambrinoc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Lambrinoc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Lambrinoc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

6 Ağustos 2015 yılında Coltea

1 Şubat 2018 yılında FCSB U19

30 Haziran 2018 yılında Coltea

27 Ağustos 2018 yılında Kids Tampa

1 Ağustos 2021 yılında OC Rasnov

1 Ocak 2022 yılında Kids Tampa

9 Şubat 2022 yılında FC Brasov-SR

Eduard Lambrinoc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Lambrinoc şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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