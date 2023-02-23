Eduard Pap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Pap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Pap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Pap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Pap 1 Temmuz 1994 tarihinde Jimbolia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Pap Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Pap, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Eduard Pap'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduard Pap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Pap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Pap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Pap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında ACS Poli

1 Şubat 2016 yılında Luceafarul

1 Ocak 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Temmuz 2017 yılında FC Botosani

Eduard Pap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Pap şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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