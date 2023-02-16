Eduard Probst kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Probst Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Probst adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Probst Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Probst 24 Mart 2001 tarihinde Moers şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Probst Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Eduard Probst, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Probst'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduard Probst Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eeeeeduardp/

Eduard Probst Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Probst isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Probst Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Probst futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında E. Dortm. Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Wiedenbrü. Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında Hammer SpVg U17

1 Temmuz 2018 yılında Hammer SpVg U19

1 Temmuz 2019 yılında Pr. Münster U19

1 Temmuz 2020 yılında Westf. Rhynern

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Eduard Probst Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Probst şuan SC Verl takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VfB Homberg (2006-2007), TV Germania Flierich-Lenningsen 1891 (2008-2009), SV Westfalia Rhynern (2009-2014), Eintracht Dortmund (2014-2015), SC Wiedenbrück (2015-2016), Hammer SpVg (2016-2019), Preußen Münster (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.