Eduard Radaslavescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Radaslavescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Radaslavescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Radaslavescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Radaslavescu 30 Temmuz 2004 tarihinde Orşova şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Gabriel Radaslavescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Radaslavescu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Radaslavescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Eduard Radaslavescu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Eduard Radaslavescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Radaslavescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Radaslavescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Radaslavescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2021 yılında FCV Farul

5 Ağustos 2022 yılında FCSB

Eduard Radaslavescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Radaslavescu şuan FCSB takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eduard Radaslavescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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