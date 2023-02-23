Eduard Radu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Radu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Radu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Radu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Radu 14 Temmuz 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Eduard Daniel Radu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Radu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına - tarihinde katılmıştır. Eduard Radu'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Radu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Radu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Radu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Radu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Radu şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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