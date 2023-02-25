Eduard Shehu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Shehu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Shehu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Shehu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Shehu 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Shehu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Shehu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına - tarihinde katılmıştır. Eduard Shehu'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduard Shehu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Shehu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduard Shehu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Shehu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Shehu şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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