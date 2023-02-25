Eduard Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Simonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Simonchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eduard Simonchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eduard Simonchik 25 Nisan 1995 tarihinde Shklov şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Симончик Эдуард Андреевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eduard Simonchik Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 8 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Eduard Simonchik'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eduard Simonchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eduard Simonchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Shklov
1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2017 yılında Sbornaya TF
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
8 Nisan 2020 yılında Bumprom
Eduard Simonchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eduard Simonchik şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SDYuSShOR ''Suvorovets'' Minsk (2008-2010)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.