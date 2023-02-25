Eduard Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Simonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eduard Simonchik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduard Simonchik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.