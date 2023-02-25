Eduard Zhevnerov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Zhevnerov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Zhevnerov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduard Zhevnerov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduard Zhevnerov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Zhevnerov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduard Zhevnerov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduard Zhevnerov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduard Zhevnerov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduard Zhevnerov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduard Zhevnerov 1 Kasım 1987 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Жевнеров Эдуард Станиславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduard Zhevnerov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduard Zhevnerov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Eduard Zhevnerov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduard Zhevnerov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduard Zhevnerov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduard Zhevnerov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduard Zhevnerov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Savit

1 Ocak 2009 yılında Dnepr Mogilev

25 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk

14 Nisan 2012 yılında Dnepr Mogilev

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Minsk

15 Eylül 2012 yılında Belshina

1 Ocak 2013 yılında Slavia

1 Nisan 2013 yılında Vitebsk

28 Mart 2014 yılında Dynamo Brest

15 Şubat 2016 yılında Dnepr Mogilev

29 Temmuz 2016 yılında Belshina

1 Mart 2017 yılında Jonava

1 Şubat 2018 yılında Belshina

1 Ocak 2019 yılında Smolevichi

25 Ocak 2021 yılında FK Slutsk

15 Temmuz 2022 yılında FK Minsk

1 Şubat 2023 yılında Isloch

Eduard Zhevnerov kimdir

Eduard Zhevnerov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduard Zhevnerov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eduard Zhevnerov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eduard Zhevnerov nereli

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