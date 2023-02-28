Eduardo Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Aranda 28 Ocak 1985 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Lorenzo Eduardo Aranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Aranda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Aranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Aranda'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2010 yılında Nacional

1 Ocak 2011 yılında Defensor

1 Ocak 2012 yılında Olimpia

1 Ocak 2014 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

31 Aralık 2015 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2016 yılında JEF Utd. Chiba

12 Ocak 2018 yılında CD Santaní

1 Ocak 2019 yılında CD Capiatá

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

29 Ekim 2020 yılında Guaireña FC

1 Temmuz 2021 yılında Resistencia SC

1 Ocak 2022 yılında River Plate

22 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

Eduardo Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Aranda şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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