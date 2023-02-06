Eduardo Brock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Brock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Brock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Brock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Brock 6 Mayıs 1991 tarihinde Arroio do Meio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Schroeder Brock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Brock Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gabriel Spessato yapmaktadır. Eduardo Brock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cruzeiro Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Cruzeiro Esporte Clube takımına 2 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Eduardo Brock'nin Cruzeiro Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Brock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eduardobrock04/

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Eduardo Brock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Brock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Brock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Brock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2017 yılında Paraná

1 Ocak 2018 yılında Goiás EC

28 Haziran 2018 yılında Ceará SC

31 Aralık 2018 yılında Goiás EC

1 Ocak 2019 yılında Ceará SC

2 Mart 2021 yılında Cruzeiro

Eduardo Brock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Brock şuan Cruzeiro Esporte Clube takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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