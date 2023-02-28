Eduardo Caballero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Caballero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Caballero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Caballero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Caballero 31 Mart 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da José Eduardo Caballero Bazán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Caballero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Eduardo Caballero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Caballero'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Caballero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeduardocb3/

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Eduardo Caballero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Caballero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Caballero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Caballero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2017 yılında D. Municipal II

1 Ocak 2019 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Eduardo Caballero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Caballero şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Caballero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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