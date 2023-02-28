Eduardo Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eduardo Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eduardo Cabrera 19 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Daniel Cabrera Cruzado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eduardo Cabrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Cabrera'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eduardo Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eduardo Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında D. Municipal II
1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal
Eduardo Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eduardo Cabrera şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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