Eduardo Camavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Camavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Camavinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Camavinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Camavinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Camavinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Camavinga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Camavinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Camavinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Camavinga 10 Kasım 2002 tarihinde Cabinda şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Celmi Camavinga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Camavinga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Eduardo Camavinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Eduardo Camavinga'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Camavinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Camavinga

http://www.instagram.com/camavinga/

Eduardo Camavingaboyu ve yaşı kaç

Eduardo Camavinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Camavinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduardo Camavinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Camavinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rennes B

1 Ocak 2019 yılında Rennes

31 Ağu 2021 yılında Real

Eduardo Camavinga kimdir

Eduardo Camavinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Camavinga şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Drapeau-Fougères (2008-2013), Stade Rennais (2013-2018)

Eduardo Camavinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 25 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eduardo Camavinga nereli

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