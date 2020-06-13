Eduardo Capetillo kimdir? Marimar'ın Sergiosu'nun son hali

Marimar'ın yakışıklı oyuncu Eduardo Capetillo Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu oldu. 90'lı yılların efsane dizisi Marimar'ın Sergio'su merak edilen soruları cevapladı. Peki Eduardo Capetillo kimdir? Kaç yaşında? Eduardo Capetillo'nun son hali..

EDUARDO CAPETİLLO KİMDİR?

Eduardo Capetillo Vázquez (d. 13 Nisan 1970), Meksikalı oyuncu, şarkıcı. Doksanlı yılların başında TRT'de Yıldıza Ulaşmak adıyla yayınlanan "Alcanzar" isimli Meksika dizisiyle tanındı. Dizi Türkiye'de çok popüler olmuş o dönem Eduardo Capetillo Türkiye'ye gelmiştir.[1] Eduardo Capetillo daha sonra Marimar isimli dizide de Thalia ile birlikte rol almıştır.

MARİMAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Marimar, 1994 yılında Meksika'da yayına giren bir pembe dizidir. Dizi o kadar tutmuştur ki sonraki yıllarda yaklaşık 140 ülke televizyonunda yayınlanmıştır. Dizide başrolleri Marimar (Thalia) ve Sergio Santibáñez (Eduardo Capetillo) paylaşmaktadır.

MARİMAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Marimar, 1994 yılında Meksika'da çekildi.

MARİMAR DİZİSİ OYUNCULARI

Thalía: Marimar Pérez María del Mar Aldama Bella Aldama (Seslendirme: Birtanem Coşkun Candaner)

Eduardo Capetillo: Sergio Santibáñez (Seslendirme: Ahmet Taşar)

Miguel Palmer: Gustavo Aldama olarak,

Alfonso Iturralde: Renato Santibáñez (Seslendirme: Yaşar Karakulak)

René Muñoz: Padre Porras (Seslendirme: Emin Şaylan)

Chantal Andere: Angélica de Santibáñez (Seslendirme: Berna Başer)

Miada Carrasco: Mamá la Cruz,

Tito Guízar: Papá Pancho,

Pituka de Foronda: Tía Esperanza,

Ricardo Blume: Fernando Montenegro,

Guillermo García Cantú: Bernando Duarte,

Frances Ondiviela: Brenda Icaza (Seslendiren: Figen Harman)

Amairani: Natalia Montenegro,

Patricia Navidad: Isabel ve

Fernando Colunga: Adrian Rosales adıyla dizide rol almışlardır.