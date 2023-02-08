Eduardo Domachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Domachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Domachowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Domachowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Domachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Domachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Domachowski

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Domachowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Domachowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Domachowski 29 Ağu 1998 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Vinicius Domachowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Domachowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Eduardo Domachowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Domachowski'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Domachowskiboyu ve yaşı kaç

Eduardo Domachowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Domachowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Domachowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Domachowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2019 yılında Bilinmiyor

30 Kasım 2019 yılında Cianorte

3 Eylül 2020 yılında FC Cascavel

8 Ocak 2021 yılında Cianorte

5 Nisan 2022 yılında Vila Nova FC

Eduardo Domachowski kimdir

Eduardo Domachowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Domachowski şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Eduardo Domachowski nereli

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