Eduardo Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Duarte 21 Mart 1994 tarihinde Fernando de la Mora şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Daniel Duarte González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Duarte Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Duarte'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2019 yılında CD Santaní

7 Ocak 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2021 yılında Independiente

1 Ocak 2022 yılında Gen. Caballero

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Eduardo Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Duarte şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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