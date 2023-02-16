Eduardo Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Guedes 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo da Silva Guedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Guedes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Guedes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına - tarihinde katılmıştır. Eduardo Guedes'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eduardo Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında Belo Jardim-PE

28 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

Eduardo Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Guedes şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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