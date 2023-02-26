Eduardo Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Jimenez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Eduardo Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Eduardo Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Jimenez 1 Ekim 1999 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo José Jiménez Sarmiento şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Jimenez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FranMa Scouting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Eduardo Jimenez'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cuenca B

1 Nisan 2019 yılında Cuenca FC

31 Temmuz 2019 yılında Cuenca B

1 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

Eduardo Jimenez kimdir

Eduardo Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Jimenez şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Eduardo Jimenez nereli

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