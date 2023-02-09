Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo 15 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo da Silva Albuquerque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Eduardo'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Vitória

Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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