Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo 27 Nisan 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Bendini Giusti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kuniy & W. Sports Marketing Lt yapmaktadır. Eduardo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 925 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2012 yılında FC Lustenau

20 Ocak 2013 yılında Metropolitano

26 Ocak 2013 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2013 yılında Metropolitano

15 Temmuz 2013 yılında Gainare Tottori

31 Aralık 2013 yılında Metropolitano

6 Ocak 2014 yılında Tochigi SC

11 Ağustos 2014 yılında Metropolitano

12 Ağustos 2014 yılında Kashiwa Reysol

28 Şubat 2016 yılında Kawasaki Front.

31 Ocak 2017 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2017 yılında Kawasaki Front.

11 Ocak 2019 yılında Matsumoto Yama.

4 Ocak 2020 yılında Sagan Tosu

2 Şubat 2022 yılında Yokohama F. M.

Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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