Eduardo Mustre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Mustre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Mustre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eduardo Mustre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eduardo Mustre 21 Ocak 2003 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Mustre Torres şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eduardo Mustre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Mustre'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eduardo Mustre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eduardo Mustre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında CF Pachuca U17
1 Temmuz 2021 yılında CF Pachuca U20
1 Ocak 2023 yılında Pachuca II
Eduardo Mustre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eduardo Mustre şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 111 numaralı formayı giymektedir.
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