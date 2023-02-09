Eduardo Person kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Person Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Person adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Person Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Person 24 Ocak 1997 tarihinde Garuva şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eduardo Luiz Person şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Person Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Eduardo Person, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Person'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Person Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eduardo Person isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Person Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Person futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2017 yılında Metropolitano

30 Haziran 2017 yılında Joinville-SC

1 Temmuz 2017 yılında GE Juventus-SC

30 Kasım 2017 yılında Joinville-SC

11 Temmuz 2019 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2019 yılında Joinville-SC

16 Ocak 2020 yılında Guarani

30 Kasım 2020 yılında Joinville-SC

27 Ocak 2021 yılında Guarani

30 Kasım 2021 yılında Joinville-SC

19 Ocak 2022 yılında Guarani

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Eduardo Person Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Person şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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