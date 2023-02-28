Eduardo Rueda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Rueda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Rueda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Rueda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Rueda 1 Ocak 2005 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Rueda Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Rueda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Rueda'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Rueda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Rueda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Rueda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Rueda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Universit. II

31 Aralık 2022 yılında Cienciano II

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Eduardo Rueda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Rueda şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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