Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Thuram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Thuram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Thuram 7 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Higino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Thuram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Thuram, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Thuram'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Thuram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Thuram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eduardo Thuram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Thuram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Rio Branco

20 Ekim 2020 yılında Sampaio Corrêa

12 Şubat 2021 yılında Uberlândia EC

13 Nisan 2022 yılında Pouso Alegre

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Eduardo Thuram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Thuram şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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