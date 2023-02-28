Eduardo Uribe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Uribe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Uribe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Uribe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Uribe 2 Eylül 1985 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Alberto Uribe Oshiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Uribe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Uribe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eduardo Uribe'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Uribe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lalin_24/

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Eduardo Uribe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Uribe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Eduardo Uribe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Uribe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2005 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2007 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2009 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2011 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2012 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2013 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2014 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2016 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2018 yılında Unión Comercio

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Sport Boys

Eduardo Uribe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Uribe şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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