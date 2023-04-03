Eduardo Vallejos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Vallejos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eduardo Vallejos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eduardo Vallejos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.