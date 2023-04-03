Eduardo Vallejos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Vallejos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Vallejos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eduardo Vallejos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eduardo Vallejos 11 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eduardo Vallejos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına - tarihinde katılmıştır. Eduardo Vallejos'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Eduardo Vallejos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eduardo Vallejos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eduardo Vallejos şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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