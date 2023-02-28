Eduardo Villanueva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Villanueva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Villanueva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Villanueva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Villanueva 11 Ekim 2004 tarihinde Melipilla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Andrés Villanueva Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Villanueva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Eduardo Villanueva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Villanueva'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Villanueva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Villanueva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Villanueva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Villanueva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında Colo Colo

Eduardo Villanueva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Villanueva şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Villanueva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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