Eduards Daskevics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Daskevics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduards Daskevics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduards Daskevics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduards Daskevics 12 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Eduards Daškevičs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduards Daskevics Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduards Daskevics, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduards Daskevics'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduards Daskevics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduards Daskevics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduards Daskevics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduards Daskevics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Anderlecht U18

1 Temmuz 2019 yılında Anderlecht U21

26 Ağustos 2021 yılında HamKam

5 Ocak 2023 yılında Riga

Eduards Daskevics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduards Daskevics şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Eduards Daskevics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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