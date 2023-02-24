Eduards Emsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduards Emsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduards Emsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduards Emsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduards Emsis 23 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduards Emsis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Eduards Emsis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduards Emsis'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduards Emsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduards Emsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eduards Emsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduards Emsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında FS Metta II

1 Ocak 2015 yılında Metta

3 Şubat 2019 yılında Jelgava

17 Ocak 2020 yılında FC Noah

21 Ocak 2022 yılında FC Lahti

16 Ocak 2023 yılında KF Egnatia

Eduards Emsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduards Emsis şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Eduards Emsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 8 numaralı formasıyla 3 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.